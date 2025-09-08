Tremendo accidente: chocó un delivery en pleno centro y terminó en el hospital

Un fuerte accidente se produjo en la noche del domingo en pleno centro de Mar del Plata, cuando un vehículo chocó contra una motocicleta manejada por un joven delivery que terminó internado producto de las heridas del impacto.

El accidente se generó en la noche del domingo, poco después de las 21.30, cuando un repartidor resultó atropellado en la esquina de Moreno y San Luis y necesitó la asistencia del Same, que lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos luego de que impactara contra un Peugeot 206.

De acuerdo a lo que comentaron algunos testigos del hecho, que todavía es materia de investigación, el coche estaba estacionado por Moreno casi San Luis, sobre la mano derecha, cuando en momentos en que inició su marcha dobló hacia la izquierda para tomar calle San Luis, sin advertir que por Moreno venía el repartidor es su Honda Wave 110cc.

El impacto fue muy fuerte, por lo que el joven repartidor quedó tendido sobre el asfalto con heridas que generaron que personal del Same decidiera su traslado al Higa. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense y de Científica.