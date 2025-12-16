Los ambiciosos cambios que busca impulsar Provincia para proteger a trabajadores de aplicaciones

Según el proyecto, las empresas estarán obligadas a contratar un seguro de accidentes para los trabajadores.

A través del Ministerio de Trabajo, el Gobierno bonaerense avanza en la redacción de un proyecto de ley que busca mejorar de manera inmediata las condiciones laborales de los trabajadores mediante plataformas. Según informaron, distintos ministerios trabajan de forma transversal en la elaboración del texto.

Desde la cartera laboral sostuvieron que "mientras en el mundo se discute cómo regular las nuevas formas de empleo digital y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) analiza cómo mejorar globalmente las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas, en Argentina el Congreso aún no abordó este tema, al tiempo que el Gobierno nacional pretende convalidar un modelo que deja a miles de trabajadores sin derechos básicos, excluyéndolos expresamente de las normas protectoras laborales".

La iniciativa en marcha contempla tres ejes principales para mejorar las condiciones de trabajo: potenciar las inspecciones laborales en lo que se denominan “tiendas invisibles”; garantizar la salud y seguridad laboral de los trabajadores; la creación de una aplicación para acercarles beneficios tales como un botón de pánico y aviso rápido de seguridad o salud para accidentes en vía pública; y accesos a descuentos especiales para la adquisición de insumos indispensables para sus tareas.

En coordinación con los municipios y empresas, también promueve la creación de paradores de acceso público y gratuito para que los trabajadores cuenten con áreas de descanso adecuadas durante la jornada laboral, accedan a instalaciones que faciliten el aseo e higiene personal, incluyendo sanitarios que garanticen el acceso a agua potable en condiciones dignas, y se les facilite el resguardo seguro de objetos personales y herramientas de trabajo.

Los ejes del proyecto

El Ministerio de Trabajo intensificará las inspecciones en las “tiendas invisibles”, a las que el proyecto de ley define como “los establecimientos que, a puertas cerradas, realizan actividades de venta, almacenamiento, empaque y entrega de mercaderías, cuyos pedidos son objeto de transacción mediante plataformas digitales, y desde los cuales se efectúa la entrega a los repartidores”. Estas tiendas deberán cumplir con la legislación laboral vigente.

Estos centros tienen dos costados laborales a abordar: por un lado, los trabajadores de puertas adentro que tienen modos de trabajo a presión, y por otro lado los repartidores, que están usualmente estacionados o sentados en la vía pública, esperando a que se les asignen pedidos, con escaso o nulo acceso a condiciones de trabajo dignas. El proyecto establece que la cartera laboral será la autoridad de aplicación de la norma.

El proyecto contempla también que las empresas deban contratar, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales que garantice cobertura integral frente a los riesgos de la actividad, incluyendo muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia. Esta medida establece un piso mínimo de seguridad y salud laboral, asegurando que cada trabajador cuente con respaldo inmediato ante situaciones de siniestralidad vial o accidentes en el desarrollo de sus tareas.

También buscará establecer responsabilidades en los empresarios respecto de las condiciones laborales de estos trabajadores, haciendo foco en los aspectos de salud y seguridad laboral de los mismos, que son clara competencia provincial, y además que observen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Otro aspecto de la iniciativa será la creación de una aplicación que les brindará a los trabajadores beneficios en cuestiones básicas relacionadas con su trabajo (acceso a vehículos, seguros, descuentos en repuestos de bicicletas y motos, gomerías, lubricantes, cascos y protecciones, entre otros), y que también le brindará un botón de emergencia en salud y otro en seguridad.

La función de la app

La creación de la aplicación estará destinada a resolver varios temas: les dará acceso a los trabajadores a un botón de pánico o aviso rápido de seguridad, el que se accionará cuando adviertan una situación de inseguridad o sean protagonistas de ella.

Del mismo modo, contendrá un botón de emergencia en salud para cuando se produzca un accidente en la vía pública. Esto no implicará crear nuevos accesos sino hacer más fácil su uso, manteniendo los hábitos de los trabajadores vinculados al empleo del celular y las aplicaciones, por la inmediatez que ello otorga.

A su vez, posibilitará el acceso gratuito a asistencia y asesoramiento en sus derechos básicos y problemas usuales como contratación de seguros, gestiones vinculadas a las licencias para conducir o trámites migratorios, entre otros.