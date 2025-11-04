Tremendo: la ex pareja de Karla Robles se conectó al vivo de TikTok mientras ella se suicidaba

La ciudad de Tucumán quedó conmocionada por la trágica muerte de Karla Robles, una joven de 29 años que se quitó la vida durante una transmisión en vivo por TikTok. El hecho ocurrió el viernes 24 de octubre, cerca de las 3.20 de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre la calle Congreso al 2700. En la grabación, que duró 73 segundos, 96 personas presenciaron el momento, entre ellas su expareja, Diego Zerda, quien fue detenido acusado de instigación al suicidio.

Según los investigadores, el sujeto ejerció durante años violencia física y psicológica contra la fallecida, con quien mantuvo una relación de aproximadamente cinco años. Testimonios de allegados y capturas de mensajes muestran un patrón de manipulación y amenazas reiteradas, entre ellas frases como “matate de una vez” o advertencias de que atacaría a su familia si ella no volvía con él. La causa está caratulada como “instigación al suicidio en contexto de violencia de género”, agravando la imputación.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio presentó las pruebas reunidas: el informe forense que confirmó la muerte por asfixia mecánica, el video transmitido por la plataforma, audios amenazantes enviados por el individuo minutos después del hecho y testimonios de tres amigas que presenciaron la transmisión. El integrante del Ministerio Público sostuvo que el acusado “se aprovechó de la vulnerabilidad emocional de la víctima” y pidió su prisión preventiva ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En la audiencia, los padres de Robles exigieron justicia y reclamaron que el acusado permanezca detenido. “Él estuvo viendo el vivo cuando mi hija se quitó la vida. Yo lo quiero en el penal”, dijo su madre entre lágrimas. El juez del caso rechazó el pedido de la defensa de otorgar arresto domiciliario y dispuso que Zerda continúe con prisión preventiva en el servicio penitenciario por un plazo inicial de dos meses, mientras avanzan los peritajes psicológicos y digitales.