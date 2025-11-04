Brutal video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a uno de los invitados

Un violento crimen sacudió la tranquilidad del paraje Las Mercedes, cerca de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Durante la madrugada del domingo, un joven de 29 años fue expulsado de un cumpleaños por causar disturbios y, minutos después, regresó armado con una escopeta. Tras amenazar a los presentes, forcejeó con uno de los invitados y le disparó a quemarropa. La víctima, un hombre de 63 años, murió poco después de ser trasladado al hospital.

Según informaron fuentes policiales, el agresor, que fue identificado posteriormente como Hernán Morales, había sido retirado del lugar por su comportamiento violento. Sin embargo, retornó fuera de sí y comenzó a apuntar contra las personas reunidas en la vivienda. En medio del caos, Raúl Alfredo Scherer intentó desarmarlo, pero el arma se disparó durante el forcejeo. Todo el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio.

Tras el disparo, otro invitado golpeó al homicida en la cabeza con un palo y logró reducirlo. Scherer, gravemente herido, fue llevado de urgencia por su hijo al hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde falleció poco después por un shock hipovolémico y una falla multiorgánica producto del impacto de bala en la zona inguinal. La escena del crimen fue preservada por personal de la Policía Científica, que secuestró el arma homicida y otras evidencias.

Poco después, los efectivos interceptaron a una camioneta conducida por el padre del asesino, quien trasladaba a su hijo herido hacia un centro de salud. Morales fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permanece internado bajo custodia policial. La Fiscalía dispuso la toma de declaraciones a todos los testigos y el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa del homicidio.