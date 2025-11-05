¿Tenés algún objeto del Mundial 78? Puede ser parte de una gran muestra de verano

Este año se cumplieron 46 años de la consagración de la Selección Argentina como campeona del mundo y de la construcción del estadio José María Minella, popularmente conocido como "Estadio Mundialista".

En este marco, el Museo Histórico (Villa Mitre) de Mar del Plata prepara para la Temporada 2026 una muestra sobre todo lo acontecido en la subsede de Mar del Plata durante el Mundial de 1978.

"Mar del Plata 78, la subsede - A 46 años de la primera estrella" será el nombre de esta exposición que se armará sobre fuentes documentales que forman parte del Museo Villa Mitre (fototeca, Archivo y hemeroteca) y sobre los objetos que puedan acercar quienes tienen en su poder testimonios materiales de aquella Copa del Mundo.

Es por eso que desde el Archivo Histórico invitan a todos aquellos que desean contribuir con material a esta muestra pueden comunicarse con Andrea Basualdo o Fredy Viaro de lunes a Viernes, de 9 a 15hs, al teléfono 495-1200 o acercarse a Lamadrid 3870