Pilf y Glitch: dos fiestones para públicos de todos los gustos este finde en BrewHouse

Se viene un fin de semana recargado con distintas propuestas para todos los públicos, para divertirse sin parar y llevar a todos tus amigos a Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Por un lado, el viernes 24 llega le 3° aniversario de la Fiesta Glitch, el show por excelencia con música de los 90 y 2000 para revivir los clásicos que más te gustaron en tu adolescencia.

En esta edición, habrá un especial de los Backstreet Boys, con la Banda Gran Señor (Tributo a los Decadentes), Dance Up con Lucho Remix y Dj Melli (creadores de la fiesta) y muchas sorpresas.

Una de las joditas más buscadas regresa a BrewHouse desde las 21 para vivir una noche única y preparar el terreno para el sábado 25, cuando llega el turno de Pilf, que la rompen en todos los escenarios.

La combinación de estos cuatro artistas completamente precursores y vanguardistas marcó un antes y un después en esta nueva generación de adolescentes y jóvenes de la era digital.

La banda propone un disruptivo sonido que fusiona elementos del trap, el swag y el punk, creando un sonido saturado, energético y experimental que logra movilizar a su público.

Se podrían considerar como los nuevos punk, creando un movimiento que no solo se caracteriza por su música diferencial sino también por el estilo de vestir y comportamiento que promueven.

Por separado, estos artistas ya lograron llenar venues como Complejo C y Deseo, y participar de festivales de alto calibre como el Buenos Aires Trap, Cosquín Rock, Tecate Pal Norte y Dale Mix en México e incluso giras completamente sold out por España (swaggerboyz). Recientemente hicieron una aparición en conjunto en Riverland, Asturias, que marcó historia.

Con toda la garra, siguen su gira en Mar del Plata. Las entradas están a la venta en articket.com.ar, en Cultutickets (la nueva ticketera oficial de la sala de conciertos de BrewHouse) y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).

Además, durante toda la noche habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.