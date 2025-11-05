Feriado bancario en Mar del Plata: cuándo es y por qué

Por motivo de la celebración del Día del Bancario, este jueves 6 de noviembre todas las sucursales bancarias en Mar del Plata, al igual que el resto de la Argentina permanecerán cerradas.

La fecha conmemora la fundación de La Bancaria, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector y está contemplada como día de descanso, por lo que no habrá atención al público en las sucursales.

Tanto las gestiones que requieren presencia física, como la atención personalizada en mostrador quedarán suspendidas durante todo este jueves.

Aunque las puertas de los bancos estén cerradas, la operativa digital no se detiene: las plataformas de home-banking y las apps móviles seguirán habilitadas, permitiendo pagos, transferencias y otras gestiones online.

Asimismo, los cajeros automáticos también estarán operativos para extracciones y otras operaciones básicas.

Todos los trámites que requieran validación presencial o asistencia en sucursal deberán postergarse al siguiente día hábil, que sería este viernes 7 de noviembre.

Consejos para los usuarios

Para evitar inconvenientes, se recomienda:

-Adelantar cualquier trámite en persona que necesite atención en sucursal antes del jueves.

-Verificar que los pagos automáticos o débito programado que caigan ese día estén debidamente agendados, dado que podrían procesarse el próximo día hábil.

-Utilizar canales digitales para gestionar lo que pueda hacerse en línea, aprovechando que permanecerán activos.

-Planificar con antelación la extracción de efectivo si se requiere, aunque los cajeros funcionarán normalmente.

Una fecha histórica

La fecha del 6 de noviembre tiene su origen en la creación de la Asociación Bancaria en 1924. A lo largo de los años, se consolidó como jornada de descanso para los bancarios y como fecha simbólica para reconocer al gremio y al sector en su conjunto, que en sus inicios, llegaron a trabajar hasta 12 horas diarias.