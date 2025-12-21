Navidad: todas las promociones y descuentos con bancos y billeteras virtuales

En la previa de la Navidad, bancos, fintech, billeteras virtuales y tarjetas lanzaron fuertes promociones para acompañar el pico de consumo de fin de año. Los beneficios incluyen descuentos directos, reintegros y planes de financiación que varían según el rubro, el medio de pago y el perfil del cliente, con ofertas destinadas tanto a regalos como a gastos de celebración. En general, las rebajas de precios oscilan entre el 10% y el 40%, con algunos casos puntuales que superan esos porcentajes en comercios específicos y fechas clave.

Además de los descuentos, muchas entidades ofrecieron reintegros con topes que llegan hasta $50.000 por operación, especialmente en shoppings, indumentaria, jugueterías, electrodomésticos y supermercados, uno de los rubros más buscados en las semanas previas a las fiestas. La financiación en cuotas sin interés se extendió entre 3 y 18 pagos, mientras que algunas tiendas digitales y canales oficiales ofrecen aún más plazos. Billeteras virtuales y fintech concentraron promociones en pagos con QR y sin contacto, sumando sorteos y descuentos adicionales en supermercados, gastronomía, transporte y servicios, con vigencias hasta el 24 de diciembre.

Todos los comercios están ambientados para la ocasión.

Las estrategias de los bancos y las fintech de cara a Navidad

Cada banco activó su propia estrategia. Por ejemplo, Santander aplicó 30% de descuento en shoppings y marcas adheridas y hasta 9 cuotas sin interés pagando con MODO, mientras que Banco Patagonia ofreció hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en su tienda Club Patagonia. BBVA extendió los beneficios a indumentaria, jugueterías, shoppings y perfumerías, con hasta 18 cuotas sin interés en cadenas de electro, y Banco Nación mantuvo descuentos de 30% en compras online y en shoppings con pagos vía QR de BNA+ MODO. Otros bancos, como Banco Provincia, Ciudad, ICBC, Credicoop, Galicia, Supervielle, Comafi, Columbia, Macro y del Sol, también desplegaron ofertas similares, enfocadas en indumentaria, jugueterías, electro, perfumerías, supermercados y gastronomía.

Entre las fintech y billeteras virtuales, Naranja X aplicó 30% de descuento en indumentaria, calzado, jugueterías y perfumerías, con financiación hasta 12 cuotas en viajes nacionales. MODO ofreció 30% de descuento en electro, tecnología, hogar, indumentaria y perfumerías, y sorteos como el del Millón. Ualá sumó 25% de descuento los viernes de diciembre en jugueterías, con hasta 6 cuotas sin interés en su tienda online.