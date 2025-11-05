"No llegamos a frenar": un jacarandá se le cayó encima mientras circulaba en su auto, que terminó destrozado

Un enorme jacarandá cayó sobre un Toyota Etios color gris que circulaba por calle San Juan casi Moreno, en Rosario, el último martes poco después del mediodía, tirando además el cableado de la cuadra, por lo que la línea K permaneció fuera de servicio durante unas dos horas.

El auto quedó destruido en su capot, parabrisas y techo delantero del lado del conductor. Afortunadamente, las ocupantes pudieron salir por el lado del acompañante y se encontraban en buen estado de salud. Fueron atendidas poco después por personal de Sies motorizado.

Una mujer que circulaba en el rodado junto a su madre precisó al móvil de Radio 2): “Andábamos por la cuadra, y no llegamos a frenar que cayó el árbol encima de repente. Pudimos salir por la puerta del acompañante, la otra quedó trabada y por suerte a nosotras no nos pasó nada. Fue un susto muy grande. Pudo ser fatal. El auto quedó hecho trizas, y en ese momento la cuadra estaba llena de gente, pudo haber caído sobre alguien que iba caminando”.

Por el hecho fue cortado el tránsito vehicular y era desviado por calle Dorrego. También estaba cortada Moreno a la altura de Mendoza. Asistieron agentes de Defensa Civil de Coem, y efectivos policiales.

Se trata de un árbol de gran porte, cuyas ramas cayeron sobre el parabrisas y la copa se encontraba sobre la vereda de enfrente atravesando la calle.

En torno al operativo se conoció que poco después Protección civil removió el árbol, y el vehículo también fue removido de la calle hacia un costado de la acera. Agentes de Semtur realizaban tareas de reparación de los cables de la K, que al momento permanece sin servicio en esa zona.

El referente de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, detalló sobre el operativo que las áreas de control activaron en el protocolo de tránsito rápidamente, y que “aunque no resultó nadie herido, los daños son importantes en el vehículo y en el cableado”.

Un kiosquero de la cuadra destacó que “en la noche del lunes ya un colectivero de la línea K tuvo que frenar para desenredar los cables con una parte del jacarandá que ya estaba algo caído”.

Además una docente señaló que “ese árbol fue chocado varias veces hace unos meses y quedó algo doblado. Hemos hecho denuncias y desde Parques y Paseos tomaron nota pero no vinieron a sacarlo”.