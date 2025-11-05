Le disfrazaron el auto: salió de una fiesta de Halloween y encontró su rodado intervenido por su ex pareja

“Vas a bailar y te encontrás con esto a la salida”, aseguró quien publicó el video.

Una fiesta de disfraces terminó con una escena cuyo video se viralizó rápidamente en la provincia de San Juan. A la salida de un boliche en el Médano de Oro, un Peugeot 207 blanco apareció completamente rayado y pintado con mensajes que mezclaban el enojo y la nostalgia.

“Te extraño”, “Volvé” e “Infiel” fueron algunas de las frases que cubrían el vehículo, escritas con pintura roja y blanca sobre la carrocería y los vidrios. La imagen rápidamente se difundió en redes luego de que una joven que asistía al evento grabara un video y lo subiera a TikTok con la descripción: “Vas a bailar y te encontrás con esto a la salida”.

El video superó miles de reproducciones en pocas horas y despertó todo tipo de reacciones: entre risas, asombro y teorías sobre lo que pudo haber pasado. “La mejor declaración de Halloween”, ironizó una usuaria, mientras otros debatían si se trató de una broma entre amigos o de una venganza amorosa.

Según medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando los asistentes abandonaban la fiesta y se toparon con el auto cubierto de mensajes. El episodio coincidió con un operativo policial que derivó en la clausura del boliche esa misma noche.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del propietario del vehículo, ni si realizó una denuncia por daños materiales.

La publicación se llenó de comentarios especulando sobre la historia detrás del escrache: algunos apuntaron a una ruptura amorosa, otros lo tomaron con humor y creatividad, proponiendo nuevos mensajes para la carrocería.