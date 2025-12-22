Javier Milei asistirá al Foro de Davos por tercer año consecutivo: entre que días se ausentará el mandatario

El presidente Javier Milei participará del Foro Económico Mundial que se desarrolla cada enero en Davos, Suiza, según lo confirmó la organización del prestigioso evento donde líderes de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el mundo académico se reúnen para dialogar las problemáticas que aquejan al mundo.

A través de sus redes sociales, el máximo mandatario confirmó que estará presente en la nueva edición del Foro de Davos que se llevará a cabo entre los días 19 y 26 de enero de 2026 bajo el lema "Un espíritu de diálogo". Se estima que participen más de tres mil personalidades de todo el globo.

Fiel a su estilo —y el propio dialecto que supo forjar con el correr de su carrera política—, Milei celebró su invitación con la ya tradicional expresión "Fenómeno barrial", en referencia a aquellos que no creían en su figura cuando se lanzó como candidato.

Durante la edición pasada, el presidente argentino aprovechó el espacio que ofrece el foro para expresarse en contra de la ideología de género y lo que la izquierda internacional bautizó como Woke (del inglés, despierto) y que, con el pasar del tiempo, se convirtió en un término despectivo en los discursos de ultraderecha.

"En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, supo afirmar. Estas palabras dieron lugar a manifestaciones en repudio, principalmente, por parte de la comunidad LGBTIQ+.

Aunque el discurso que dará en la comuna suiza todavía resta por ser redactado, fuentes de Casa Rosada afirman que seguirá en la misma dirección: una ardua defensa de los ideales liberales desde el punto de vista económico y nuevos cuestionamientos al progresismo.