Todo sigue igual: qué dice el pronóstico del tiempo para este viernes en Mar del Plata

Después de un jueves fresquito en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, el viernes no será muy distinto a la jornada de hoy.

Por la madrugada se espera un cielo algo nublado y una temperatura de alrededor de 10 grados. El viento soplará desde el noreste a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se mantendrá del mismo modo y habrá un leve aumento de temperatura que llegará a los 11 grados. El viento rotará al norte e incrementará su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde el cielo estará nublado con una temperatura máxima de 16 grados. Por su parte, el viento llegará desde el sector este entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la noche el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura de alrededor de 13 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el noreste a entre 7 y 12 kilómetros por hora.