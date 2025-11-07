“Te corren a los tiros, te tiran de la bicicleta, te atacan los motochorros”: desesperado pedido de seguridad en zona sur

La inseguridad en la zona sur de Mar del Plata preocupa cada vez más a los habitantes de la zona. Liliana Ballanti, ex presidenta de la sociedad de fomento del barrio Alfar, volvió a reclamar medidas urgentes y aseguró que “la situación ya es insostenible”.

En diálogo con La Rosca (lunes a viernes de 7 a 10 por Radio Extra FM 102.1), Ballanti describió un panorama alarmante: “Hace diez días a un chico le abrieron la cabeza de un fierrazo para bajarlo de la bicicleta. Los motochorros nos están volviendo locos a cualquier hora: de noche, de día. A las 11 de la mañana corrieron a los tiros a un vecino para robarle. Uno ve eso y dice: ¿hasta cuándo?”.

La referente barrial advirtió que el problema se agrava con la llegada de la temporada de verano. “Se reciben muchísimos turistas por las fiestas electrónicas y las playas, que son únicas. ¿Con qué vamos a cuidar a esa gente si actualmente no nos pueden cuidar a nosotros?”, cuestionó.

“Te corren a los tiros, te tiran de la bicicleta, te atacan los motochorros”, indicó, y reclamó más presencia policial y mayor coordinación con las fuerzas federales. “No hay patrulleros suficientes, falta prevención. Si no se puede con la Policía de la Provincia, que bajen otras fuerzas, porque realmente está peligroso”, sostuvo.