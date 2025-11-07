La AFA se cansó de San Lorenzo y definirá los pasos a seguir

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó en Ezeiza que no hubo acuerdo con los San Lorenzo tras la reunión entre Claudio Tapia y los principales dirigentes del club, en un encuentro destinado a definir los pasos institucionales inmediatos.

“En el día de la fecha, en el Predio Lionel Andrés Messi se llevó a cabo la segunda reunión entre el Presidente de AFA, Claudio Tapia, y los miembros de la Comisión Directiva y Asamblea del Club Atlético San Lorenzo, a fin de escuchar y tratar de lograr un consenso sobre la vida política e institucional de la entidad”, comenzó el comunicado la AFA.

Y agregó: “Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”.

La mayoría de los dirigentes presentes solicitaron la declaración de acefalía pero la AFA decidió ir por otro camino. En ese marco, Marcelo Moretti ratificó que no renunciará a su cargo. El único plan de gobierno transitorio fue presentado por Sergio Costantino, quien aseguró contar con el dinero necesario para conducir esta etapa. La propuesta recibió apoyo de un sector importante de la dirigencia. La AFA exigió a Costantino que entre el lunes y martes próximos presente los avales económicos para respaldar la iniciativa. La validación de esos fondos es condición para que la AFA y el juez interviniente otorguen el aval definitivo a su conducción transitoria.

Según lo conversado, los avales estarían disponibles para ser presentados. De confirmarse, se convocará a una reunión de Comisión Directiva. El esquema económico planteado prevé que el 66% del dinero aportado sea devuelto durante la transitoria, mientras que el 33% restante quedará a disposición del próximo gobierno del club.

Tapia remarcó que la administración transitoria será por un período limitado y no hasta el final del mandato estatutario, previsto para diciembre de 2027. Costantino propuso una duración de un año, mientras que Marcelo Culotta planteó que haya elecciones en un plazo máximo de 150 días.

