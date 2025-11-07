Valores por las nubes para hospedarse en las zonas más exclusivas de la Costa Atlántica

Se termina la cuenta regresiva para la temporada de verano y la Costa Atlántica siempre es uno de los destinos más codiciados por los turistas argentinos. Y si bien también existen las playas clásicas, en paralelo hay alternativas que requieren de un mayor poder adquisitivo, tales como Cariló, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda, las cuales a pesar de sus altos valores, suelen tener alto niveles de ocupación.

Por el lado de Cariló, en el partido de Pinamar, se consolida como un destino turístico de lujo, ganándose el apodo de la "Punta del Este argentina". Sus paisajes naturales, su arquitectura sofisticada y su ambiente exclusivo convierten a la ciudad en una opción ideal. Entre casas de lujo y aparts hoteles con todas las comodidades, este destino registra altos índices de ocupación, ya que el 60% de los huéspedes repite todos los años.

Si bien los valores para enero en Mar de las Pampas son altos, bajan considerablemente al mes siguiente.

No obstante, en promedio, el valor de un apart hotel para cuatro personas por semana en enero ronda los $2.500.000, una cabaña arranca desde los 1700 dólares y hay casas sobre la línea de playa de cuatro habitaciones por unos 4500 dólares. En febrero, los valores bajan alrededor de un 30%.

En cuanto a Mar de las Pampas, el destino de Villa Gesell que celebra su lema "Vivir sin prisa", tiene alrededor de 300 hectáreas en total en medio de bosques y construcciones espléndidas y calles de arena. También suele ser un lugar muy elegido en el verano, aunque es la playa con los valores más altos del partido.

En este caso, para descansar allí una semana de enero, una familia tipo deberá desembolsar desde $1.400.000 para estar en un apart hotel. Sin embargo, hay valores muy por encima de ello (hasta $5.000.000), aunque también a un par de cuadras de la playa se consiguen alojamientos por $1.000.000. Las casas cuestan desde los 1000 a los 2500 dólares por semana, de acuerdo a las comodidades.

Por último aparece Costa Esmeralda, que es una de las joyas ocultas del litoral bonaerense. Situada en el límite del Partido de la Costa, no sólo tiene una hermosa playa, sino también un bosque y un entorno tranquilo. En este lugar, la estadía se realiza en casas privadas o aparts, lo que remarca su carácter exclusivo.

En enero, las casas de tres o cuatro dormitorios, cercanas a la playa, comienzan en los 3000 dólares por semana, y en los casos más premium sobre la línea del mar y para 16 personas, los valores se ubican en 10.000 dólares. Al igual que en los otros casos, los precios pueden bajar hasta un 25% en el segundo mes del año. Y un departamento dentro de un complejo parte desde los $2.000.000 para cuatro personas por semana.