Verano 2026: cuánto cuesta alquilar carpa y sombrilla en Mar del Plata y la costa atlántica

Las vacaciones de verano 2026 están a la vuelta de la esquina y los balnearios se preparan para recibir a los clientes, con un abanico de precios llamativo.

En Villa Gesell, Pinamar y el partido de La Costa los valores para este verano tienen precios con aumentos por debajo de la inflación, teniendo en cuenta los valores de la temporada pasada.

Según un relevamiento que realizó la agencia Noticias Argentinas, hasta ahora hay reservas para el verano en los balnearios solo de parte de los clientes de temporada.

Mar del Plata: precios por zonas

Punta Mogotes: precios más accesibles

El parador más famoso de la ciudad de Mar del Plata, el tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, que cobrará casi lo mismo que el año pasado y puso precios similares a los del año pasado.

Tarifas para el verano 2025/26 en B12. Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario: $80.000

$80.000 Mes entero: $2.000.000

$2.000.000 Primera quincena: $1.100.000

$1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

$1.200.000 10 días: $800.000

$800.000 Semana: $560.000

$560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero:

Mes completo: $1.700.000

$1.700.000 Quincena: $900.000

$900.000 Semana: $500.000

$500.000 Carpa diaria: $80.000

$80.000 Playa Grande y zona sur: sin precios diarios

Los balnearios de Playa Grande y los de zona sur definieron precios con valores exorbitantes para la temporada pero curiosamente esperarán hasta último momento por los valores de la carpa diaria.

Hasta el 15 de noviembre, el balneario del Hotel Costa Galana ofrecía una carpa semanal a $896.000, tarifa que no incluía estacionamiento pero sí acceso a la pileta del complejo.

Aunque todavía no anunciaron los valores diarios para este verano, se estima —según la relación histórica entre tarifa semanal y diaria— que rondarán los $160.000 por día, aunque en este caso sin derecho a usar la pileta.

En el balneario Príncipe–Portofino, también ubicado en Playa Grande, el verano pasado una carpa diaria para seis personas costaba $130.000. Para la temporada 2026, aunque aún no comunicaron los precios diarios, se estima que la cifra no bajará de $160.000 por día, siguiendo la tendencia inflacionaria del sector. Las sombrillas diarias tendrán un valor cercano a los 110 mil pesos.

La semana para la primera semana de enero 2026 —cuyo valor estuvo disponible hasta fines de noviembre— ya se ubicaba en $845.000.

La Perla, Varese y el centro: variedad de valores

En el sector de La Perla, el balneario Saint Michel propone carpas por $ 735.000 la semana en enero. En las playas céntricas y en Varese los valores de las carpas tendrán precios similares, más baratos que en Playa Grande pero más caros que en Punta Mogotes.

Villa Gesell: precios competitivos y propuesta familiar

En el balneario Ciento25, una de las opciones tradicionales de la zona norte geselina, la carpa para 4 adultos y 2 menores cuesta:

$300.000 la semana en enero

$55.000 por día en el mismo mes

Para febrero, las tarifas bajan:

$210.000 la semana

$50.000 por día

El balneario ofrece Wi-Fi, bar de playa, restaurante, sector pet-friendly y sillas anfibias, lo que permite a personas con movilidad reducida disfrutar del mar.

Pinamar: buena demanda

El complejo Hipocampo Playa —ubicado en Ostende— presenta una de las propuestas más completas del corredor Pinamar–Ostende–Valeria:

Carpa: $450.000 la semana / $700.000 por 15 días

Sombrilla: $385.000 la semana / $600.000 por 15 días

Además del servicio tradicional de carpero y sombra, cuenta con:

Restaurante

Bar dentro de las carpas

Vestuarios con agua caliente

Recreación

Wi-Fi

Duchas exteriores

La Costa: más barato en el resto

En el balneario Entre Médanos Club de Mar, en Santa Teresita, ubicado frente al mar y con infraestructura renovada, se destacan dos opciones:

Carpa “Las Dunas”: $683.000 la semana en enero Incluye: servicio de playa, recreación, estacionamiento cubierto, Wi-Fi, vestuarios con duchas, mesa, 4 sillas, 2 reposeras y capacidad hasta 6 personas.

Las Pérgolas (más abiertas y ventiladas): $618.000 la semana. Este parador se posiciona como uno de los más completos del Partido de La Costa.

Necochea: variedad de servicios

En el tradicional balneario Tres Arroyos, los valores para enero son:

Sombrilla: $210.000 la semana + $90.000 de estacionamiento

Carpa: $250.000 la semana + $90.000 de estacionamiento

Los servicios incluyen: