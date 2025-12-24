No sé si reir o llorar: horrores y errores en los carteles de las calles de Mar del Plata

La avenida Independencia figura con una "d" n vez de una "p", en el cruce con San Lorenzo.

Nuestra bellísima Mar del Plata esconde aún más errores en sus calles que la mayoría, dentro de la rutina diaria, se pierde y no logra distinguir. Encima, a pesar de haber leído el cartel, también puede suceder que uno no logre verlo porque no espera ni busca una falla en ese lugar.

A partir del trabajo de 0223, que develó faltas de ortografía en algunos carteles nomencladores de la ciudad, los propios vecinos se indignaron y rieron, dependiendo el caso, pero también cooperaron para encontrar nuevos yerros.

"Miro el cartel San Juan, miro la nota, vuelvo al cartel y leo Suan Juan", reconoció un lector luego de la publicación de la primera nota de las calles mal escritas. A su vez, mientras unos lo tomaron con humor y destacaron la noticia, otros se fastidiaron. "Denota el nivel de educación de quien escribió y de su supervisor", reclamaron.

Con el aporte de los vecinos, los horrores y errores encontrados

Estado de Isreal

Sí, this is real. Como se darán cuenta, estos errores son peores que los anteriores y por lo general se tratan de letras que no deberían estar y otras que se olvidaron de pegar. En Estado de Israel y San Martín, el encargado de instalar la dirección estaba ligeramente mareado.

Avenida Indedendencia

Está mal, pero no tan mal, si es que lo leemos al revés. Al parecer, se les pasó voltear la "d" y ahora es hasta dificultoso de pronunciar. ¡Feliz día de la Indedendencia!

Talcauano

Si bien la "h" es muda, no puede faltar. O se olvidaron de llevarla y quisieron resolver de alguna manera, o no se llevaban bien con el pueblo vecino de Chile. La ciudad de Talcahuano es un importante puerto histórico en Chile, llamado así por un antiguo cacique mapuche llamado Talcahueñu.

Julían Aguírre

Dos en uno. Como en las primera equivocaciones encontradas, se ve que las tildes no son el fuerte del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Casi aciertan en la primera, pero iba en la "a", y en la segunda se guiaron por la sílaba tónica, al parecer.

Avenida Juau B. Justo

Es probable que el mismo día que colocaron la señalización en Independencia lo hayan hecho en Juan B. Justo, donde una de sus letras también quedó invertida. Viendo detalladamente, es una "u", y Juan pasó a ser un ladrido o una risa exagerada.

Remedios de Escalda

En el último hallazgo, se olvidaron de la "a" y cuando se percataron, si es que lo hicieron, ya era tarde para corregirlo. O tal vez se quisieron referir al Río Escalda, en Europa, en vez de a la esposa del General José de San Martín.

El objetivo de esta nota no es que los corrijan, para nada. Son fallas que vuelven únicos y raros a esos carteles. La idea es encontrar el error donde nunca, o casi nunca, se comete. Si querés enviar un nuevo cartel llamativo en su escritura, podés hacerlo al 2235505443.