¿Brindis con lluvia?: qué dice el pronóstico para Nochebuena en Mar del Plata
Fuertes ráfagas de viento y baja probabilidad de tormentas aisladas para esta noche en la ciudad. Se viene un jueves caluroso.
Después de varios días de incertidumbre sobre el clima de este miércoles en Mar del Plata y un pronóstico que no se cumplió, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una baja probabilidad de tormentas aisladas durante esta noche.
Según el organismo, que había anunciado precipitaciones a la tarde, en las últimas horas de la jornada la temperatura bajará hasta los 16°, en gran medida por los fuertes vientos.
Es que se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) del sector sudeste, que se extenderán hasta la madrugada con la misma intensidad.
Una vez pasada la medianoche y el brindis navideño, la temperatura caerá a 14°, aunque no hay precipitaciones a la vista.
En cuanto a este jueves, el SMN indica una máxima de 27° y una mínima de 14°, con el cielo parcialmente nublado a la mañana y algo nublado por la tarde y la noche.
