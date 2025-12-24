¿Brindis con lluvia?: qué dice el pronóstico para Nochebuena en Mar del Plata

Las ráfagas de viento alcanzarán hasta una velocidad de 50 km/h.

Después de varios días de incertidumbre sobre el clima de este miércoles en Mar del Plata y un pronóstico que no se cumplió, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una baja probabilidad de tormentas aisladas durante esta noche.

Según el organismo, que había anunciado precipitaciones a la tarde, en las últimas horas de la jornada la temperatura bajará hasta los 16°, en gran medida por los fuertes vientos.

El jueves se podrá disfrutar de la bellísima playa marplatense.

Es que se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) del sector sudeste, que se extenderán hasta la madrugada con la misma intensidad.

Una vez pasada la medianoche y el brindis navideño, la temperatura caerá a 14°, aunque no hay precipitaciones a la vista.

En cuanto a este jueves, el SMN indica una máxima de 27° y una mínima de 14°, con el cielo parcialmente nublado a la mañana y algo nublado por la tarde y la noche.