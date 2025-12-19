¿Mesa adentro o mesa afuera?: a días de la Navidad, qué dicen los pronósticos para Mar del Plata

Faltan pocos días para las Fiestas y en cada familia comienzan los preparativos para disfrutar de la cena de Nochebuena y el almuerzo de Navidad, teniendo como eje de la decisión, el clima, que puede torcer la decisión del encargado de la cocina en esa jornada tan especial.

Este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada agradable, con un cielo algo nublado, con una máxima que llegará a los 26 grados y que por la noche solo será afectada por fuertes vientos del sudoeste, que pueden causar una baja sensación térmica y que a la medianoche, a la espera de Papá Noel, puede alcanzar los 16 grados. Pero el dato saliente es que no se esperan lluvias y las mismas condiciones se repetirán durante todo el día de Navidad.

Sin embargo, algunos sitios especializados del tiempo no coinciden con este reporte y habrá que estar atento en los próximos días para saber si hay cambios en las condiciones del clima.

La web Meteored advierte la posibilidad –algo escasa, del 30%- de tormentas aisladas por la tarde del 24 de diciembre, entre las 15 y las 18 horas. De darse esta situación, esta franja horaria en principio no afectaría al asador o asadora ni a los comensales en caso de elegir montar la mesa “afuera”.

El 25 de diciembre, todos los pronósticos coinciden y dan buenas noticias, incluso para los que quieren disfrutar de la playa y el mar: las principales websites del clima prevén una jornada de Navidad calurosa, con un cielo mayormente soleado, vientos moderados del norte, rotando al noroeste y luego por la noche al sureste. La máxima prevista oscilará entre los 26 a los 28 grados Celsius.