Palazo de Colapinto en la Sprint: ¿llega a la clasificación?
El argentino no liga una. En una pista complicada y con sectores con agua, hubo tres accidentes seguidos en el mismo sector y quedó afuera de la primera carrera del fin de semana. Ahora, está en manos de los mecánicos.
El golpe fue durísimo. El del Alpine contra los muros de contención en la S de Senna y el del ánimo de Franco Colapinto que vivía un fin de semana de mucha alegría por su renovación para 2026 y quedó afuera en la séptima vuelta de la carrera Sprint por un fuerte choque en un sector complicado donde Piastri y Hulkenberg también se despistaron. Bandera roja en el GP de Brasil.
Parece a propósito. La carrera se desarrollaba con normalidad y, por cómo se daba, ilusionaba la chance de meterse entre los 10 primeros. Sin embargo, en un segundo pasó de ganar un puesto a salir de competencia. El accidente de Oscar Piastri lo metía en el puesto 13, pero cuando llegó a la S de Senna, enseguida detrás de Nico Hulkenberg, Colapinto tocó el pianito y su auto salió despedido contra los muros de contención.
Más allá del estado de la pista y el agua acumulada en el sector de los despistes, Franco llegó a ese lugar con el auto moviéndose mucho y difícil de controlar.
A partir de ahora, queda esperar el trabajo de los mecánicos para ver si pueden recuperar el Alpine para la clasificación de las 15 horas, de cara a la carrera principal del domingo en un Gran Premio de San Pablo que se presenta adverso.
