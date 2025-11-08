Palazo de Colapinto en la Sprint: ¿llega a la clasificación?

El golpe fue durísimo. El del Alpine contra los muros de contención en la S de Senna y el del ánimo de Franco Colapinto que vivía un fin de semana de mucha alegría por su renovación para 2026 y quedó afuera en la séptima vuelta de la carrera Sprint por un fuerte choque en un sector complicado donde Piastri y Hulkenberg también se despistaron. Bandera roja en el GP de Brasil.

Parece a propósito. La carrera se desarrollaba con normalidad y, por cómo se daba, ilusionaba la chance de meterse entre los 10 primeros. Sin embargo, en un segundo pasó de ganar un puesto a salir de competencia. El accidente de Oscar Piastri lo metía en el puesto 13, pero cuando llegó a la S de Senna, enseguida detrás de Nico Hulkenberg, Colapinto tocó el pianito y su auto salió despedido contra los muros de contención.

Más allá del estado de la pista y el agua acumulada en el sector de los despistes, Franco llegó a ese lugar con el auto moviéndose mucho y difícil de controlar.

A partir de ahora, queda esperar el trabajo de los mecánicos para ver si pueden recuperar el Alpine para la clasificación de las 15 horas, de cara a la carrera principal del domingo en un Gran Premio de San Pablo que se presenta adverso.

