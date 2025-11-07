La alegría le duró poco: el mismo día de la renovación, Colapinto se fue disconforme de la qualy de la Sprint

Colapinto no se fue con buenas sensaciones el viernes, pero espera mejorar en lo que queda del fin de semana.

El argentino Franco Colapinto finalizó decimosexto en la clasificación de la sprint del Gran Premio de Brasil, donde se mostró disconforme con su rendimiento, pero espera mejorar para el resto del fin de semana.

“La Qualy fue complicada, los viernes me cuestan últimamente. Si bien México fue bueno, acá me costó un poco más. Estoy un poco caliente. En general hay mejor performance que en otras carreras, pero bueno, vamos a laburar un poco a la noche y volver mejor mañana”, declaró el pilarense en diálogo con ESPN.

Colapinto fue confirmado como el segundo piloto de Alpine este viernes antes de la práctica libre, en donde también finalizó decimosexto. De esta forma, el argentino continuará en la escudería francesa hasta, al menos, 2016. Al ser consultado por su continuidad en la Fórmula 1, el pilarense respondió: “Si, obvio que fue una linda noticia la de hoy a la mañana y estoy feliz con el equipo”.

En cuanto a su rendimiento en la clasificación de la sprint, Colapinto fue autocrítico: “La vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay cosas chiquitas que hay que mejorar en pocos lugares, que al final terminan siendo más grande y perdes más tiempo. Pero, bueno, no estoy muy preocupado, porque, por suerte, la Sprint es como una práctica”.

La sprint se realizará este sábado desde las 11 (hora argentina), mientras que a las 15 horas se llevará a cabo la clasificación. El domingo será la carrera del Gran Premio de Brasil desde las 14 horas.