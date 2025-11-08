Murió la mujer que sospechaban que era Marita Verón

A más de 23 años de la desaparición de Marita Verón en Tucumán, esta semana surgió la versión de que podría haber sido encontrada en situación de calle en Asunción, Paraguay. La información llegó a manos de su madre, Susana Trimarco, y abrió una nueva línea de investigación. Sin embargo, las autoridades paraguayas confirmaron que la mujer en cuestión murió debido al grave deterioro de su estado de salud.

“Lamentablemente, esta pobre chica falleció, porque estaba viviendo como indigente, alimentándose de la basura, en condiciones deplorables y con problemas de salud mental”, expresó Trimarco, quien encabeza desde hace más de dos décadas la búsqueda de su hija.

Según relató, supo de la muerte a través de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo del distrito paraguayo donde la mujer había sido encontrada. Aunque aún no hay certezas de que se trate de Marita, la referente en la lucha contra la trata reconoció estar “mal, muy triste con todas estas cosas que están pasando”.

“Yo me voy a ir, porque quiero ver”, adelantó Trimarco. “No quiero volver a escuchar que estaba viva y ahora me digan que está muerta. Vamos a esperar que autoricen todas las pericias internacionales”, señaló en diálogo con C5N, y confirmó que viajará acompañada por un equipo de autoridades nacionales. También reiteró que ya solicitaron colaboración formal al país vecino.

Mientras tanto, la mujer fue sepultada en una tumba común. Las primeras versiones apuntaron a que la causa de muerte estaría vinculada a un cuadro severo de desnutrición. Trimarco afirmó que ya conocen el lugar donde se encuentra el cuerpo y que esta semana se enviaron muestras de ADN y huellas digitales para realizar el cotejo que podría confirmar —o descartar— la posible identidad.