Prometen tres controles semanales contra las apps de transporte en Mar del Plata

En medio del conflicto entre los taxistas y las aplicaciones de transporte, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa se reunió este sábado en Mar del Plata con representantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, quienes aseguraron que el funcionario se comprometió a realizar tres controles semanales junto al Ministerio de Transporte de la Provincia.

El encuentro se realizó en el Hotel 13 de Julio, ubicado en 9 de Julio 2777, y contó con la presencia de los referentes Miguel González, Darío López, Raúl Calamante, 15 delegados de la entidad y el abogado Emiliano Arostegui.

Durante la reunión, se abordaron temas vinculados al transporte ilegal y a la situación de las 500 licencias retenidas en Mar del Plata. Desde la Federación remarcaron que el objetivo del diálogo es “generar trabajo genuino y no crear conflictos entre los trabajadores”, al tiempo que agradecieron la predisposición del ministro Correa para avanzar en soluciones concretas.

La medida provincial se suma al respaldo que días atrás había expresado la delegación regional del Ministerio de Trabajo al reclamo de taxistas y remiseros contra las aplicaciones no autorizadas, en el marco de la ordenanza municipal 23.928, que regula el servicio en la ciudad.