Autorizan el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia: qué requisitos se debe cumplir

El gobierno nacional habilitó el traslado de mascotas en servicios de micros y trenes de larga distancia de jurisdicción nacional, una práctica que hasta ahora estaba restringida y solo se permitía de manera excepcional en algunos casos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 2076/2025, publicada en el Boletín Oficial por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

La normativa autoriza que cada pasajero mayor de edad pueda viajar con un animal doméstico dentro de un contenedor o transportín adecuado, siempre cerrado durante todo el trayecto. El transportín puede ubicarse sobre la falda del pasajero, debajo del asiento o en un asiento contiguo, siempre que esté asegurado con el cinturón de seguridad. Además, el animal deberá contar con vacunación antirrábica vigente y la documentación sanitaria exigida por la normativa.

La responsabilidad por el cuidado, bienestar y seguridad del animal recae en el dueño o pasajero responsable durante todo el viaje. La medida también permite a las empresas de transporte automotor y ferroviario fijar una tarifa razonable por el traslado del animal y establecer condiciones adicionales relacionadas con especies, razas, peso o dimensiones, así como organizar servicios que admitan mascotas en días y horarios específicos.

La Terminal de Mar del Plata deberá adaptar un espacio para la espera de mascotas.

Las compañías deberán garantizar procedimientos de limpieza y desinfección de las unidades una vez concluido el viaje y ofrecer espacios señalizados en terminales y estaciones para la espera y abordaje de pasajeros con animales domésticos. En tanto, los perros guía o de asistencia para personas con discapacidad continuarán siendo trasladados bajo el régimen legal vigente sin restricciones ni tarifas adicionales.

Con esta resolución, el Ejecutivo nacional adapta la normativa de transporte terrestre para responder a las necesidades actuales de los usuarios y se alinea con estándares que ya regían en el transporte aéreo, permitiendo que las mascotas formen parte de los viajes de larga distancia bajo un marco regulado y seguro.