¡Entre siete!: así intentan forzar los portones para entrar a los edificios del centro de Mar del Plata
Una cámara de seguridad registró esta madrugada a siete jóvenes queriendo ingresar al estacionamiento de un edificio de la ciudad.
Por Redacción 0223
Una cámara de seguridad de un edificio céntrico de Mar del Plata captó el momento en que una multitud de jóvenes intentaba romper el portón de la cochera para ingresar a las instalaciones.
En el video al que accedió 0223, se logra contabilizar a siete sujetos, entre los cuales se presume que habría menores de edad, que forzaban la entrada al estacionamiento del establecimiento.
El hecho ocurrió este martes cerca de las 3 de la madrugada en un edificio situado en Rawson entre Córdoba y Santiago del Estero, y en principio se logran visualizar a tres individuos.
Sin embargo, a los pocos segundos se dieron cuenta de que no iban a lograrlo solos y llamaron a sus compañeros, quienes se sumaron a la maniobra y en un abrir y cerrar de ojos ya eran siete jóvenes queriendo voltear la puerta de acceso a la cochera.
A pesar del intento y la fuerza empleada, el grupo de rompeportones se resignó y no consiguió ingresar al complejo de viviendas. Se fueron del lugar como si nada hubiese pasado.
