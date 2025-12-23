Video: se derrumbó el techo de un restaurante en un famoso balneario del sur de Mar del Plata

El techo del restaurante de un balneario de la zona sur de Mar del Plata se desplomó este martes al mediodía y de milagro no provocó una tragedia, en un hecho que dejó una postal desoladora de destrozos a pocos días del inicio fuerte de la temporada de verano.

El accidente se registró en las primeras horas de la tarde cuando, por motivos que son materia de investigación, cedió el techo del balneario Balcón del Sur, ubicado a la altura del kilómetro 32,5 de la ruta 11.

En las imágenes que hicieron llegar usuarios a 0223 se pueden observar importantes daños dentro del establecimiento gastronómico: hierros retorcidos, chapas caídas y escombros cubriendo por completo el sector donde habitualmente se disponen mesas y sillas para los clientes. Una escena de destrucción total, que evidencia la magnitud del colapso estructural.

Según pudo saber este medio, de milagro no había personas en el interior del resto bar, por lo que solo hubo que lamentar daños materiales. La situación sorprendió a los trabajadores y veraneantes que disfrutaban de la playa que fueron alarmados por un importante estruendo.

A juzgar por las imágenes, el siniestro deja un importante saldo negativo para el concesionario que deberá costear los arreglos a días del período más fuerte de la temporada de verano.