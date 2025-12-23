Colectivos, taxis y remises: cómo funcionará el transporte durante Nochebuena y Navidad en Mar del Plata

Lo más probable es que las aplicaciones de transporte tengan alta demanda durante las fiestas.

Para no llegar tarde a ningún lado, conocé cómo funcionarán los principales servicios de transporte en este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en Mar del Plata, al igual que los municipales.

Según pudo averiguar 0223, y a la espera de un comunicado oficial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el último servicio de este miércoles saldrá de cada cabecera a las 19:30 y luego volverá a funcionar con normalidad a partir de las 6 del jueves.

Por otro lado, en cuanto a taxis y remises, le aseguraron a este medio que trabajarán como es habitual durante las 24 horas a pesar de las festividades.

Sin embargo, la única diferencia será que los pedidos se deberán realizar por medio de la aplicación de cada empresa o vía WhatsApp, y no telefónicamente, como se acostumbra.

En cuanto a algunos de los servicios municipales, el miércoles 24 habrá un servicio diurno de recolección de residuos a partir de las 6, mientras que el jueves 25 la recolección se realizará en horario nocturno, desde las 20.

En materia sanitaria, los centros de salud abiertos serán: Centro 1 (avenida Colón y Salta) de 8 a 13, Ameghino (avenida Luro 10.052), Batán (calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 km 17), Playa Serena (calle 11 n° 360 entre 8 y 10) y Centro 2 (José Hernández y Magallanes). Ante cualquier emergencia médica, se debe llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.



En cuanto a la Secretaría de Seguridad, trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará con normalidad de 8 a 20 todos los días de la semana.