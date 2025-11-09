El sol viene asomando, por fin llega el calor pero con tormentas: cómo viene la semana y cuándo llueve

La tormenta anunciada tuvo su descarga en la tarde del sábado que pasó, bajó la temperatura que ya venía en los últimos días alejada de lo que se estima para la primavera, aunque sabemos cómo es Mar del Plata. La ciudad que puede mezclar varios climas en una semana lo hará otra vez: repasamos el pronóstico para los próximos siete días.

Este domingo, en principio, la calma después del (parecía) temporal que anunciaban las nubes negras. Si bien llovió este fin de semana y cantidad en corto tiempo, fue terminando la tarde y cesó pronto. Hoy, el cielo parcialmente nublado dejará asomar al sol por momentos y la máxima llegará a 20° por la tarde.

El lunes será una continuidad, con valores similares pero una sensación térmica más baja debido a la brisa del este. Ya para el martes la cosa cambia: se anuncian lluvias para la tarde y alerta por tormentas, aproximadamente a las 20 horas.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Ese día hay dos cuestiones para analizar. Primero, que la tormenta reaccionará al viento norte que aumentará la temperatura ambiente. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una máxima de 22°, no obstante puede ser mayor. La segunda, es que las precipitaciones estarán acompañadas del cambio del viento que pasará a soplar desde el oeste, lo que disminuirá el calor para el miércoles.

Pasando el jueves, el clima seguirá templado. Hasta que el viento norte regresará con fuerza y, pese a que ese empuje generará ráfagas mayores a los 50 kilómetros por hora, dejará la temperatura en 23 grados. El sábado, por último, se anuncia la máxima de la semana que podría superar los 25° de sensación térmica. Ojo al dato, esa misma noche puede volver la inestabilidad.