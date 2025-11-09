Tiró a la mujer al piso y le puso el cuchillo en la garganta: el hijo llamó a la policía y salvó

“Mi papá quiere matar a mi mamá”. Ese fue el grito que un nene hizo al patrullero que se cruzó en el barrio Parque Palermo y que permitió rescatar a una mujer de 37 años a la que habían tirado al piso y colocado un cuchillo en la garganta.

El hecho se registró el sábado a la tarde en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Labardén y Benito Lynch. Al llegar al lugar el personal entrevistó a la mujer que denunció el ataque de su esposo, un hombre de 40 años que fue reducido en el lugar.

Los oficiales secuestraron dos cuchillos y trasladaron al agresor a la sub comisaría Parque Hermoso donde realizaron actuaciones por el delito de amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

Cuchillos secuestrados.

La víctima solicitó una medida cautelar con exclusión del hogar y restricción de acercamiento mientas que la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro ordenó el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.