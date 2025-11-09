Macabro: sintieron un olor nauseabundo y terminaron encontrando un cadáver en descomposición

Ante el fuerte olor nauseabundo que alertó a los vecinos y se extendía por varias cuadras, un llamado a la Policía permitió descubrir una trágica escena en el oeste de La Plata. Dentro de una vivienda ubicada en las calles 527 y 138, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de un hombre. El acceso a la casa estaba cerrado desde el interior, por lo que debieron forzar la puerta para ingresar. Una vez adentro, se encontraron con el cadáver recostado sobre una cama, en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros indicios, no se observaron signos de violencia ni desorden en el interior de la vivienda, por lo que los investigadores descartaron, al menos en un comienzo, la hipótesis de un crimen. Las autoridades judiciales caratularon el caso como “averiguación de muerte” y aguardan los resultados de la autopsia que permitirá determinar la causa y la fecha exacta del fallecimiento. La vivienda continúa bajo custodia mientras se desarrollan las pericias correspondientes.

Una vecina de 22 años contó a los efectivos que hacía varios días notaban olores intensos provenientes del domicilio. “Pensamos que podía ser un animal muerto o basura acumulada”, relató. El hombre vivía solo y, según los testimonios recogidos, se encargaba de cuidar la casa. Nadie en el barrio supo precisar su nombre ni si era el propietario o simplemente alguien que la habitaba de forma temporal. “Era muy callado, casi no hablaba con nadie. Lo veíamos de vez en cuando, pero hacía días que no aparecía”, recordó otro vecino.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Desde esa dependencia ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia que será clave para esclarecer las circunstancias de la muerte. Mientras tanto, el barrio permanece conmocionado. “Nunca pensamos que podía ser algo así. Era un olor muy fuerte, pero jamás imaginamos que se trataba de una persona muerta”, expresó con pesar una de las residentes.