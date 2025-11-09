El colegio San Agustín abre la inscripción para la sala de 1 año y amplía su proyecto de tecnología

El Colegio San Agustín de Mar del Plata ha iniciado el proceso de inscripción para la Sala de 1 año, invitando a las familias a formar parte de una comunidad educativa con más de medio siglo de trayectoria al servicio de la formación integral de niños y jóvenes, desde el nivel inicial hasta el secundario.

Una propuesta integral desde los primeros años

La Jornada Extendida ATENEO, que se desarrolla desde los dos años, que comprende estímulos de arte, idiomas, movimiento y apoyo escolar, desde 2026 se ampliará incorporando tecnología y una escuela de tenis, promoviendo el desarrollo armónico y fortaleciendo las inteligencias múltiples de cada alumno.

La Academia de Inglés forma parte del programa y ofrece trayectos de formación con certificación internacional de la Universidad de Cambridge, consolidando una propuesta que combina la enseñanza de idiomas con las competencias del siglo XXI.

Innovación y tecnología en el aula

El Colegio ha iniciado la implementación de un proyecto integral de tecnologización educativa en los niveles primario y secundario, incorporando laboratorios de realidad virtual, marketing, emprendedurismo, modelado e impresión 3D, robótica e inteligencia artificial.

El proyecto busca potenciar las habilidades digitales, la creatividad y el pensamiento crítico, integrando la tecnología como herramienta de aprendizaje transversal en distintas áreas del conocimiento. En los cursos superiores de primaria, los alumnos comienzan a trabajar con tecnología aplicada a partir de cuarto año, introduciéndolos en el diseño digital, la programación y la impresión 3D.

Tradición educativa y mirada al futuro

Con 55 años de presencia en la ciudad, el Colegio San Agustín reafirma su compromiso con la educación de calidad, la innovación pedagógica y los valores agustinianos que sustentan su proyecto institucional.

Las familias interesadas pueden acceder a la información completa sobre el proceso de inscripción a través del sitio web oficial: www.colegiosanagustinmdp.com.ar.