Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del domingo 4 de enero

El sorteo número 3336 del Quini 6 de este domingo 4 de enero puso en juego esta noche un pozo de más de 9.700 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 4.400 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 41 - 45 - 14 - 09 - 08 - 33. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.664 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 41 - 44 - 14 - 16 - 10 - 32. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 4 de enero

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 3.025 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 07 - 08 - 45 - 33 - 15 - 30. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 367 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 06 - 45 - 23 - 19 - 31 - 24. Hubo 39 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 9.418.648,85 pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.400 millones de pesos.