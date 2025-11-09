Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del domingo 9 de noviembre

El sorteo número 3320 del Quini 6 de este domingo 9 de noviembre puso en juego esta noche un pozo de más de 9.500 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 885 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 05 - 09 - 26 - 02 - 28 - 45 . En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.293 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 05 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Quini 6: 15 apostadores ganaron 22 millones de pesos

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 9 de noviembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 5.823 millones de pesos en premios, el más importante de la noche, ya que esta semana no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo siguió creciendo para el de esta noche. Los números que salieron fueron: 01 - 03 - 04 - 15 - 25 - 31. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el sorteo de mitad de semana.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 330 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 17 - 30 - 33 - 37 - 40 - 41. Hubo 15 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 22 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.100 millones de pesos.