Abría autos con una “yuga” y lo acompañaba su pareja embarazada

Bajaba de su auto, caminaba hasta un utilitario cuya puerta abrió con una “yuga” y robaba bajo la modalidad “hormiga” los elementos que había en su interior. Ese era el accionar de un hombre de 29 años que fue aprehendido este lunes en inmediaciones de Colón y Champagnat a partir de la tarea de personal de la DDI.

Los efectivos llevaban adelante una orden de servicio por prevención de delitos automotor y faltas en general en inmediaciones de la estación de servicio YPF de la zona cuando vieron que un sujeto bajó de un auto Honda City sin dominio colocado y fue hasta una Renault Kangoo: tras forzar la cerradura, hizo varios viajes en los que llevó elementos de ese rodado a su vehículo.

Conforme al protocolo establecido se solicitó apoyo de otros móviles identificables para interceptar el rodado, pero el sujeto volvió a dirigirse al utilitario y allí lo redujeron. Dentro del Honda City estaba una mujer embarazada que también fue aprehendida, identificada y luego recuperó la libertad.

Tiene 29 años.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro avaló la requisa de urgencia de auto donde secuestraron cuatro palas nuevas, un compresor, dos manijas para sacar tuercas de llanta, un malacate manual, dos linternas, llaves de ignición, una tijera, adapatores de tuerca, un cortavidrios, una navaja, una “yuga”, una cubierta sin rodar y una campera.

El sujeto fue notificado de la formación de causa por robo agravado de automotor en grado de tentativa y encubrimiento. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.