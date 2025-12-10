Se les incendió la camioneta antes de llegar a Mar del Plata, el fuego tomó el pasto de la banquina y desató una quema de pastizales

Un siniestro vial tuvo lugar este miércoles en horas de la tarde en ruta 2, en jurisdicción del partido de Mar Chiquita, protagonizado por un vehículo que se prendió fuego y generó un incendio posterior a su alrededor. Las llamas se extendieron por el pasto lindero a la banquina y terminaron por propagarse por los pastizales cercanos a la carretera.

Según informaron fuentes de la policía vial en contacto con 0223, en el rodado se trasladaba una pareja de adultos mayores oriunda de Lanús.

Ambas personas debieron ser trasladadas en ambulancia para su atención médica aunque no tenían riesgo de vida.

El hecho ocurrió en los carriles en dirección hacia Mar del Plata a la altura del kilómetro 368, en cercanías de la localidad de Vivoratá.

De acuerdo a lo detallado por los efectivos, se trató de una camioneta marca Chery modelo Tigo que, por desperfectos mecánicos, se prendió fuego. La situación requirió de la intervención de los bomberos que trabajaron por varias horas para sofocar el fuego desatado en el sector.