El sol aparece de a poco y se vienen días de playa: cómo sigue el clima en Mar del Plata

Casi que hora por hora hay que mirar el pronóstico. Es una de semanas de esas, sabemos los marplatenses que en días como estos hay que focalizar en el momento justo (si se puede) para ir a la playa, porque el tiempo puede cambiar en cualquier momento. Hoy, martes, será una de las pocas jornadas regulares de los próximos días.

Decimos regulares porque, de mínima, se mantendrá el sector predominante del viento. Soplando desde el norte propiciará una sensación térmica superior a la máxima temperatura que, según el Servicio Meteorológico Nacional, llegará a los 24 grados. El cielo está medianamente cubierto, pero si vas a la playa ponete protector porque la resolana quema.

El martes, además, tiene ráfagas cercanas a los 30 kilómetros por hora. Quizás sea el factor clave, al mismo nivel que la temperatura, para pensar en planes al aire libre. Por ejemplo, el viernes se anuncia la máxima de 27°, la más alta de la semana. Pero el viento con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora entorpecerá la tranquilidad de estar en la reposera frente al mar.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En el medio, el miércoles tendrá condiciones similares a las de hoy en cuanto a la temperatura, no obstante la rotación hacia el sur de la tarde cortará con el disfrute de la costa (cerca de las 17 horas). El jueves, igual, incluso con probabilidades de lluvias y tormentas.