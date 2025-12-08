Cielo nublado y tormenta a la vista: el tiempo para Mar del Plata

Con un centro de tormentas que afectará al Litoral por el que se emitió un alerta naranja, el tiempo en Mar del Plata durante este martes mostrará cierta estabilidad, aunque no por mucho tiempo.

Después de un fin de semana largo en el que marplatenses y turistas pudieron disfrutar de la playa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para la vuelta a la rutina un martes con cielo nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura se ubicará entre los 14 y 23 grados centígrados. El viento, proveniente del norte y del noreste, alcanzará velocidades máximas de hasta 31 kilómetros por hora.

De acuerdo al pronóstico del organismo, las condiciones se mantendrán estables en las próximas horas, aunque con cielo mayormente nublado, hasta la llegada de un frente de tormentas el miércoles por la tarde noche.