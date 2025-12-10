Quiso robar una moto, sonó la alarma y lo atraparon los vecinos

Un sujeto de 19 años que el miércoles por la tarde quiso robar una moto estacionada en el macrocentro y que al activarse la alarma escapó del lugar fue aprehendido por persona policial luego de que varios vecinos lo redujeran.

"Yuga" secuestrada.

Efectivos de la comisaría primera y del Comando de Patrullas llegaron a la esquina de Salta y Rivadavia donde tenían reducido al joven que con una “yuga” quiso robar una moto Honda CBS250 estacionada en San Martín al 3400. “Un cómplice que lo acompañaba logró escapar”, dijeron autoridades policiales.

El imputado fue trasladado a la dependencia donde lo notificaron de la formación de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa a cargo de la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.

Fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y este jueves lo llevarán a Tribunales para prestar declaración.