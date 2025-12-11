Lo vieron por última vez en el Hipódromo y desapareció hace dos días: piden datos sobre el paradero de Cacho

El martes por la tarde Antonio, de 73 años, salió a caminar por la cuadra de su vivienda pero algo fuera de lo común sucedió en el camino. "Desapareció el martes a las 19 horas, aproximadamente", le dijo a 0223 su sobrina.

Cacho, como la apodan sus amigos y familiares, es conocido en el barrio Hipódromo. Por eso rápidamente se viralizó el pedido de datos sobre su paradero compartido en las redes sociales.

Barrio Hipódromo de Mar del Plata. Foto de 0223.

Antonio tenía buzo verde y pantalón gris oscuro cuando salió de su casa el 9 de diciembre. Además, caminaba con un bastón. "No tenemos novedades todavía", dijeron los familiares, a dos días de su último contacto con él.

Ante cualquier información, dejaron los contactos pertinentes para comunicarse, amen del 911 de la Policía que siempre está disponible. Para brindarle datos fehacientes a la familia, pueden enviar mensajes al 2235907932 o al 2234422649.