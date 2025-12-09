Último reconocimiento: entregaron medallas a los concejales que terminan su mandato

En un emotivo acto, despidieron a los concejales con mandato vencido.

Los concejales que este martes terminan su mandato de cuatro años recibieron una medalla de reconocimiento, en el marco de una Sesión Pública Especial marcada por las emociones.

La entrega de medallas es una habitual ceremonia de cierre de mandatos, en esta ocasión de los doce concejales que ejercieron el cargo durante el período 2021-2025, quienes recibieron la distinción de manos de familiares, allegados e integrantes de su equipo legislativo, según el caso.

El fin del ciclo significará la partida de un gran número de concejales, a raíz de la implementación de la ley que establece un tope de dos mandatos consecutivo. En ese sentido, solamente dos ediles lograron renovar su banca, Mariana Cuesta (Unión por la Patria) y Florencia Ranellucci (Pro).

El recambio legislativo marca el fin de la presidencia de Marina Sánchez Herrero y el secretario Facundo Bustos. Foto: Prensa HCD.

Por el Pro finalizaron su mandato Guillermo Volponi (segundo período) y Cristian Beneito, en un bloque donde también se despidió la sindicalista Mercedes Morro (segundo mandato). La presidente del bloque de la Coalición Cívica, Angélica González, también culmina su tarea tras dos períodos consecutivos.

El radicalismo atravesará una importante, ya finalizan su mandato tres de sus concejales: la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, su titular de bloque Daniel Núñez y Gustavo Pujato.

Estuvieron presentes funcionarios como Vilma Baragiola (Desarrollo Social), Cristina Coria (Osse), Bernardo Martin (Emturyc) y Marcos Gutiérrez (Puerto), además de monseñor Giobando.

En la oposición, Unión por la Patria también tiene un importante cambio de nombres, más allá de la continuidad de su presidenta Mariana Cuesta: recibieron su medalla el gremialista Miguel Guglielmotti y Virginia Sívori, economista que tuvo una destacada actuación en sus dos mandatos sobre todo en las temáticas vinculadas a cuestiones presupuestarias y económicas.

Otro que dice adiós es una de los concejales con mayor trayectoria en los últimos años, el massista Ariel Ciano, quien llegó a dos mandatos seguidos y tuvo el honor de ser presidente del Concejo Deliberante durante su primera experiencia, conduciendo el cuerpo entre 2011 y 2013, retornando en 2015.

Asimismo, también habrá renovación en el cargo de secretario del Concejo Deliberante, lugar que hasta ahora ocupó el radical Facundo Bustos.