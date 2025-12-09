Los libertarios se quedaron con el control del Concejo Deliberante y Emiliano Recalt será el presidente

El acuerdo político entre el Pro y La Libertad Avanza ya tiene su primer impacto oficial en cuanto a cargos dentro del gobierno en General Pueyrredon: el libertario Emiliano Recalt fue confirmado como presidente del Concejo Deliberante.

En un clima de mucha tensión, el nombre de Recalt se impuso en lo que era una formalidad, no así los de los vicepresidentes. La tradición da cuenta que los cargos legislativos son para la segunda y tercera lista (Fuerza Patria y Acción Marplatense), pero la votación se inclinó para que Gabriela Azcoitía y Florencia Ranellucci se queden a cargo de las vicepresidencias.

Después de casi dos horas de demora, un recinto colmado y sin los consensos básicos, la mayoría oficialista avanzó en las designaciones. El desenlace desató la furia de los ediles opositores.

El nombre de Recalt era el que venía sonando con más fuerza para la conducción del Concejo Deliberante de cara a la renovación de cargos, en un lista donde no se descartaba a Fernando Muro, hombre del Pro y primer candidato en la lista que ganó las elecciones en septiembre.

El arribo de Recalt se da en el marco del acuerdo entre el aún intendente Guillermo Montenegro y el diputado nacional libertario Alejandro Carrancio, que facilitó el armado electoral en Mar del Plata y que como contrapartida tiene el ingreso de La Libertad Avanza en diferentes cargos del gobierno. Además de la titularidad el Concejo Deliberante, se habla que los libertarios también se quedarían con la presidencia del Emturyc y de la empresa sanitaria Osse.

Quién es Emiliano Recalt

Recalt es un joven abogado de 38 años, quien ingresó al Concejo Deliberante en 2023, en segundo lugar por la lista de La Libertad Avanza. En estos dos años se desempeñó como vicepresidente 2do del órgano legislativo, tendiendo puentes con los diferentes sectores en el marco de un desempeñó y modos que distan bastante de la faceta que el mileismo muestra en, por caso, el Congreso de la Nación.

En esto incluye mucho su pertenencia a la agrupación municipal Crear, conducida por el diputado nacional Alejandro Carrancio, de amplio recorrido en la política marplatense, sabiendo haber integrado el Frente Renovador como Cambiemos.

Las últimas elecciones fortalecieron al bloque libertario, que ahora pasa de dos a cuatro integrantes. Este martes se hizo efectiva la renuncia de Cecilia Martínez, quien asumió como senadora provincial, y cuyo lugar será ocupado por Vanesa Benavidez. En tanto, este año resultaron electos Rolando Demaio -candidato a intendente en 2023- y Noelia Álvarez Ríos. Los tres cuentan con experiencia como asesores legislativos.