Reanudaron los rastrillajes por la mujer desaparecida en Miramar

A una semana de la desaparición de Alejandra Marcela Toloza y mientras sigue el análisis imágenes de cámaras de seguridad de la zona se sumaron refuerzos a las tareas de rastrillaje terrestre con foco en la parte posterior del bosque energético.

El hijo de la mujer de 58 años le confirmó a 0223 que estaban recorriendo ese sector hasta completar la zona. "Vamos a volver por frontera sur mientras siguen las tareas en el Vivero Dunícola", señaló.

Ese sector ya se había rastrillado, sin ningún resultado, al igual que la zona que va del Polideportivo Néstor Kirchner hasta el Parque Judicial.

Toloza fue vista por última vez el jueves pasado a las 18:30 al salir de su vivienda cuando vestía una musculosa blanca o medio grisácea, un short de jean y zapatillas deportivas oscuras, y llevaba una cartera negra y un suéter de modal turquesa.

De acuerdo a los primeros dichos de la familia la mujer "se encontraba mal, estaba depresiva" y antes de irse "envió un mensaje, apagó el celular, lo dejó en la casa y se fue".

Ante la falta de datos concretos, se solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o con el servicio de emergencias 911, al igual que con su hijo, al 2291514775.