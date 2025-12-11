Cambian el trayecto de una línea de colectivo y un barrio tendrá un recorrido interno por primera vez

Los vecinos del barrio Hipódromo ya no deberán caminar varias cuadras para tomar el colectivo que hasta ahora solo circulaba por los límites de la zona. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que modifica el trayecto de la Línea 562, que comenzará a transitar por calles internas del barrio.

La decisión se tomó por unanimidad, luego de un año de debate en torno al proyecto presentado por el concejal Diego García, a partir de las inquietudes planteadas por vecinos.

Los vecinos del barrio Hipódromo deben recorres grandes distancias para abordar las unidades.

“Es muy importante para los vecinos y sobre todo para las familias que concurren al Jardín Municipal N°14. Parece algo menor -son 12 cuadras de recorrido-, pero les cambia la vida a muchas personas que antes tenían que bajarse en Juan B. Justo para llegar al jardín”, señaló García.

Según detalla la ordenanza, promulgada por Guillermo Montenegro en uno de sus últimos actos administrativos antes de asumir como senador provincial, el nuevo trayecto de la Línea 562 comenzará en la intersección de Avenida Juan B. Justo y Haras Firmamento. Desde allí ingresará al barrio Hipódromo por esa misma arteria hasta El Tordillo, bordeando la plaza. Luego tomará Haras Malal Hue para salir nuevamente a Juan B. Justo y retomar su recorrido habitual hacia el centro de Mar del Plata, con destino final en el Puerto.