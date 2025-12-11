Extienden el alerta amarillo por tormentas en Mar del Plata: hasta cuándo lloverá

A las 17 emitieron un aviso a muy corto plazo por el avance de un frente de tormentas.

Después del aviso a muy corto plazo por el avance de un frente de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo para la noche de este jueves en Mar del Plata.

Según advirtió el organismo, el aviso fue emitido minutos antes de las 17 y tiene una validez por dos horas. Abarca a General Pueyrredon y a los municipios vecinos de Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita y Lobería.

De acuerdo al SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Las probabilidades de tormenta para esta noche son altas, aunque el panorama del viernes es totalmente diferente. Esperan una máxima de 29° y una mínima de 18°, con el cielo algo nublado pero sin precipitaciones.

Incluso, ya no llovería desde la madrugada y se espera un fin de semana en el que las condiciones climáticas serán ideales para difrutar de la playa y el aire libre: 26° y 23° de máxima durante sábado y domingo, respectivamente.