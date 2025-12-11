Falleció la menor de 14 años que había sido atropellada en la ruta 2

Se confirmó el fallecimiento de Brenda Córdoba, la menor de 14 años que en la noche del miércoles fue atropellada en el kilómetro 393 de la Autovía 2, a la altura de Estación Camet.

La menor fue embestida por un auto Honda City color gris, conducido por un hombre de 66 años, que circulaba acompañado por una mujer de 61 años y una niña de 11. A diferencia de la adolescente, ninguno de ellos resultó herido.

Hoy la familia había dejado trascender que la niña estaba "en manos de Dios" y que seguían "en oración y esperando". Estaba internada en estado crítico en el Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (HIGA) y presentaba daños neurológicos que fueron irreparables.

Su mamá se encuentra en el Hospital y su padre está viajando desde San Luis. Brenda formaba parte del equipo de fútbol femenino del Club Estrella de Belgrano y había asistido a un partido en el predio de Deportivo Norte.