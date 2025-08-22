Una banda le robó 3 millones de pesos al dueño de una carnicería: un empleado que lo seguía atropelló a un delincuente

Un empleado de la víctima atropelló a uno de los cinco delincuentes, que sufrió una doble fractura.

Cinco delincuentes interceptaron el jueves a la noche al dueño de una carnicería que iba a su casa y le robaron tres millones de pesos que tenía en su poder: uno de los ladrones fue aprehendido porque antes de escapar fue atropellado por un empleado de la víctima que circulaba en otro rodado.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría undécima arribo a la avenida Carlos Gardel entre Juan B. Justo y Solís, dónde el conductor de una Peugeot Partner denunció que un grupo de ladrones le cruzó un auto Renault Symbol de color rojo, le rompieron los vidrios, lo amenazaron con un arma y le sustrajeron el dinero.

La víctima de 74 años se dirigía a su casa desde la carnicería que posee en una feria del barrio Belgrano y dijo que el dinero estaba en una bolsa en el asiento trasero.

El accionar fue advertido por un empleado que circulaba en otro auto y que chocó a uno de los delincuentes que fue abandonado por sus cómplices.

Una ambulancia del Same trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde confirmaron que tenía una fractura de rodilla y otra de clavícula izquierda.

La causa inicial que tramitó el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús fue remitida a la fiscalía en turno a cargo de Florencia Salas que ordenó la imputación por el delito de robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego no secuestrada.