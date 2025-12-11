Tiene solo 2 habitantes y queda a 200 km de Mar del Plata: el pueblo fantasma ideal para una escapada

Si sos de las personas que disfruta organizar escapadas de fin de semana a los lugares más recónditos de la provincia de Buenos Aires, existe un pueblo muy pequeño y desconocido a 200 km de Mar del Plata que podría convertirse en tu próximo destino.

Se trata de Lumb, una pequeña localidad del partido de Necochea que tiene solo 2 habitantes. Si estás buscando un destino rural cálido para conocer este verano y desconectar del ruido y la rutina de la ciudad, junto a tu pareja o la familia entera, este pueblito es ideal.

Lumb, un pequeño pueblo lleno de historia

Aunque en el pasado Lumb llegó a ser un pueblo transitado, que tenía escuelas, comercios, clubes y una calera que era el sostén principal de su economía, hoy es un rincón silencioso de la Provincia. Nació a comienzos del siglo XX y se llama así por Edward Lumb, un empresario ferroviario de la zona.

La estación local del Tren se inauguró en 1908 y fue el verdadero motor del pueblo. La urbanización fue avanzando a partir de allí, y para la década del '20 ya era una comunidad en completo crecimiento.

En Lumb las escuelas superaban los 70 alumnos, había servicio de correo y telégrafo, un gran destacamento policial y distintos comercios que atendían a las familias rurales de la zona.

Por qué visitar este pueblito

Como ocurrió con muchas localidades rurales de la Provincia, el declive empezó cuando el tren dejó de pasar. El pueblo que supo tener más de 500 habitantes comenzó a cerrar sus escuelas por falta de alumnos y las familias se fueron trasladando a ciudades aledañas o más grandes.

Hoy solo se pueden visitar los vestigios de aquellas épocas de crecimiento: las casas viejas, los restos de comercios, los galpones rurales y la estructura abandonada de la estación.

Aunque no ofrece servicios turísticos ni infraestructura, Lumb es un destino que atrae a viajeros de la zona y curiosos que aman el turismo rural por ser un lugar ideal para descansar y desconectarse.