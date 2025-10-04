Peñarol no arranca: el "Milrayita" cayó con Regatas en su debut en el Poli

El equipo de Leonardo Costa no levanta cabeza y cayó ante el equipo correntino en su primer partido en Mar del Plata.

Peñarol cayó 84-80 ante Regatas de Corrientes en el Polideportivo Islas Malvinas en su debut como local y ahora ya son tres partidos sin poder ganar en este arranque de la Liga Nacional de Básquet 2025/26.

La primera parte tuvo una paridad notoria en la que el local se quedó con el primer cuarto por la mínima por 22-21. Mientras que en el segundo segmento el equipo correntino se lo llevó por tres unidades para llegar al entretiempo 40-38 arriba en el marcador.

En la segunda mitad el equipo de Varas continuó con el dominio de las acciones durante el trasncurso del tercer cuarto. De La mano del "Penka" Aguirre, el equipo del norte del país se quedó con el cuarto 25-22 para llegar a los últimos 10 minutos del juego 65-60 arriba.

Durante el último segmento, la defensa de Peña se cerró aún más y le permitió recibir menos puntos para volver a ponerse en partido y pelear por el triunfo. Guerra se volvió muy importante y fue el que llevó a los de Garay y Santiago a meterse en la pelea, pero una desatenciones en los minutos finales y la ineficacia del conjunto marplatense terminaron siendo claves para que la visita se quede con el triunfo.

Dentro de lo negativo de la jornada que fue no quedarse con el triunfo, Costa contó por primera vez en la temporada con Al Thorton. Además también hizo su debut Gastón Córdoba con la camiseta de Peñarol.

Con esta derrota, el "Milrayita" quedó con un récord de 0-3. El próximo encuentro para los dirigidos por Leonardo Costa será el miércoles 8 de octubre a las 21 horas en el que recibirá a Quimsa en el Polideportivo Islas Malvinas con el objetivo de sumar el primer triunfo.

Síntesis: Pérez Tapia 21, Guerra 17, Acuña 16, Al Thorton 14, Carrera 7, Vázquez 3, Basualdo 2, Okafor 0, Córdoba 0, Tolosa 0, Chiaraviglio 0.