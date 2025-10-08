Llegó la primera: Peñarol le ganó sobre la chicharra a Quimsa y sumó su primera victoria

Peñarol con garra, defensa y corazón dio vuelta un partido muy complicado y le ganó en el último segundo 88-85 a Quimsa en el Polideportivo Islas Malvinas por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El primer cuarto comenzó con la visita que tuvo un gran parcial de la mano de Robinson. Llegó a ponerse diez puntos arriba de la mano de su extranjero pero Leo Costa frenó las acciones. Al volver del tiempo muerto los suplentes le terminaron acortando esa diferencia. El ingreso de Guerra y Tolosa le dio tres triples consecutivos al "Milrayita" y le permitió cerrar el segmento 27-24 abajo.

El segundo cuarto fue más parejo durante los primer cinco minutos. Pero el local se fue del partido cuando se lesionó Acuña. El pivot salió con una molestia en su gemelo y a eso se le sumaba un Basualdo con dos faltas, lo obligó a Costa a parchear la zona de la pintura con Thorton y Carreras pero Meyinsse hizo la diferencia física.

De la mano de su otro extranjero, la "Fusión" se puso 13 puntos arriba a pocos minutos del final de la primera parte. Pero a falta de dos minutos ingreso nuevamente Basualdo y le dio más orden al equipo por lo que le permitió cerrar a solo ocho puntos abajo el primer tiempo, 49-41.

Al volver de los vestuarios el local no pudo parar el vendaval de la visita y el equipo de Ramella volvió a sacarle más de diez puntos de diferencia. Para colmo el local se cargó con faltas en la pintura y Thorton a falta de 15 minutos para el cierre del partido ya tenía cuatro por lo que no pudo volver a jugar en lo que restó del segmento. Esto lo dejo al "Milrayita" sin gol. Pero otra vez, como en los minutos finales de los otros dos cuartos, el local volvió a sacar su mejor versión en el final y de la mano de Guerra recortó una diferencia que llegó a ser de 16 para terminar el tercer periodo 72-64 abajo.

El envión del tercer cuarto Peñarol lo trasladó al arranque del último con un 8-0 de la mano de Guerra, Thorton y Vázquez igualó el partido 78-78. Pero no quedó ahí nomas sino que extendió aún más el parcial y llegó a ponerse cuatro puntos arriba con una gran defensa y con la eficacia necesaria.

En el último minuto pasaron muchas cosas desde que Peñarol lo ganaba por cuatro, hasta que lo empató Quimsa con un triple de Robinson. Y cuando parecía que el partido se iba a un suplementario, la visita sacó del fondo con solo 0.7 segundos, la pelota le llegó a Robinson pero el foráneo piso la línea por lo que la "Fusión" perdió la posesión del balón. Costa pidió minuto y el resto fue historia... Facundo Vázquez sacó del costado al costado opuesto y Xavier Carreras recibió y tiró sobre la chicharra para darle la victoria al "Milrayita" 88-85.

Con este triunfo Peñarol sumó su primera victoria de la temporada y quedó con un récord de 1-3. Su próximo rival será el domingo Instituto a partir de las 20:30 horas.

Síntesis: Guerra 28, Pérez Tapia 13, Vázquez 12, Carreras 10, Thorton 8, Basualdo 8, Tolosa 5, Córdoba 2, Okaford 2.