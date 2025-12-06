Femicidio de Débora Bulacio en Necochea: dictan la prisión preventiva de su expareja

Gutiérrezde 32 años, y Débora Bulacio, la víctima de un nuevo femicidio en la Argentina.

Prosiguen las instancias judiciales en el marco de la causa que investiga el femicidio de Débora Bulacio Del Valle, la joven oriunda de Benito Juárez que murió en Necochea hace poco menos de un mes. En las últimas horas la jueza de Garantías, Aída Lhez, dictó la prisión preventiva para Ángel Andrés Gutiérrez, de 32 años, principal acusado del crimen acontecido en la parque municipal necochense Miguel Lillo.

En el marco de las pericias y la autopsia realizada sobre el cuerpo de Débora, se comprobó que la víctima murió ahorcada y que anteriormente a su deceso había sufrido varios golpes.

La medida actual se concretó luego del pedido de la fiscalía interviniente, a cargo de Walter Pierrestegui y, en consecuencia de la resolución judicial, Gutiérrez continuará alojado en la alcaldía N° 44 del penal de Batán, a donde fue trasladado tras ser detenido poco después de cometido el crimen cuando hacía dedo por la ruta 86.

Débora en una foto junto a su familia de Benito Juárez.

Gutiérrez fue indagado y, aunque se negó a declarar y no aceptó que le realicen una pericia psicológica, sí entregó el patrón de bloqueo de su teléfono celular.

El cadáver de Bulacio fue hallado en la tarde del martes 11 de noviembre en la zona del Lago de los Cisnes, a 10 metros del camping a donde la pareja había pernoctado. Estaba semienterrado y embolsado.

La hipótesis sostiene que Gutiérrez asesinó a Bulacio Del Valle durante la madrugada del domingo 9 de noviembre, tras una discusión. Luego, habría arrastrado su cuerpo para enterrarlo y una cámara de seguridad del camping captó el momento en una grabación nocturna.